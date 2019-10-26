مصر تسلم سجل ضيف الشرف لمعرض بلجراد الدولي للكتاب الي رومانيا

اصدارات وزارة الثقافة المصرية في المكتبة الوطنية ببلجراد ومتحف الكتاب بصربيا

تسلم مصر سجل ضيف الشرف لمعرض بلجراد الدولي للكتاب في نسخته ٦٥ ، والمقرر اقامتها في ٢٠٢٠ إلى رومانيا، وذلك خلال حفل الختام الذي يقام مساء غد ـ الاحد ـ بقاعة المعارض الدولية بصربيا، ويقدم خلاله الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار السابق ندوة عن كتابة ملكات مصر يناول خلالها ٢٢ ملكة جلسن علي عرش مصر وفترة حكمهن كما يلقي الضوء علي اول سيدة تحكم في تاريخ البشرية ( مريت نيت من عام ٢٩٣٩ الي ٢٩٢٩ قبل الميلاد ) وكيف كانت ملكة وام مثاليه للملك دن كما يتناول وضع المرأة ومكانتها في مصر القديمة وتأثيرها في السياسة والاقتصاد والمجتمع.

صرح الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب بان الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وافقت علي إهداء الجانب الصربي عددا من عناوين الكتب المصرية باللغات العربية والانجليزية والصربية بعد ان ابدي مسئولين صربيين رغبتهم في اقتناء بعض العناويين ووضعها في المكتبة الوطنية ومتحف الكتاب ببلجراد ووصفوها بكنوز المعرفة.

وكانت مصر قد عقدت عدة لقاءات فكرية وثقافية في مختلف المجالات الثقافية والفنية ومناقشة للكتب المترجمه الي الصربية والتي شهدت حضورا كثيفا من رواد المعرض ومنها ندوة عن ديوان شعر سوق الله لطارق الطيب - صربيا في عيون مصرية لعمر الجويلي سفير مصر في صربيا - الادب المصري الكاتبه مي خالد ومنصور عز الدين وسلوي بكر - بجانب لقاءات عن مراكز الابداع للفنان خالد جلال حيث تناول اهمية مراكز الابداع في اثراء الساحه الفنية في مصر ودعم وزارة الثقافة المصرية للمبدعين الشباب كما تحدث الدكتور احمد عواض عن تاريخ السينما المصرية ومراحل تطور ها خلال اكثر من مائة عان بجانب العديد من الانشطة الفنية التفاعليه التي قدمت بالجناح المصري منذ انطلاق المعرض والتي تهدف الي التعرف علي الثقافة والتراث المصري منها ورش للخط العربي لمحمد بغدادي ، الرسم الفرعوني والألوان للفنان هاني شمس وعروض لخيال الظل والاراجوز.