 وزير خارجية تركيا يرفض اقتراحا لوزيرة الدفاع الألمانية لإقامة منطقة أمنية في سوريا - بوابة الشروق
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وزير خارجية تركيا يرفض اقتراحا لوزيرة الدفاع الألمانية لإقامة منطقة أمنية في سوريا

مولود تشاووش أوغلو
مولود تشاووش أوغلو
د ب أ
نشر فى : السبت 26 أكتوبر 2019 - 3:53 م | آخر تحديث : السبت 26 أكتوبر 2019 - 3:53 م

رفض وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو، خطة مقترحة لوزيرة الدفاع الألمانية، انيجريت كرامب كارنباور لإقامة منطقة آمنة تدعمها الأمم المتحدة في شمال شرق سوريا.


وقال وزير الخارجية التركي أمام مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس في أنقرة "لا نجد أن هذا الاقتراح واقعي".

وأضاف "سيكون ذلك مفيدا أكثر، إذا تمكنا من التركيز على القضايا الإنسانية".

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قد أعرب خلال اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل عن انفتاحه تجاه فكرة إقامة منطقة آمنة بقوات أممية في منطقة الحدود بين تركيا وسوريا.

جدير بالذكر أن هذا المقترح طرحته وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور مطلع هذا الأسبوع، دون تنسيق مع الحكومة الألمانية.

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