رئيس البرلمان العربي: انتخابات النواب بمصر نزيهة وشفافة وتمثل نقلة نوعية في طريقة إدارتها

أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي أن تجربة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب كانت نزيهة وشفافة ومنظمة وتمثل نقلة نوعية في طريقة إدارتها خاصة في ظل جائحة كورونا، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات تمثل تجرية رائدة.

وقال رئيس البرلمان العربي - في مؤتمر صحفي عقده لعرض ملاحظات وفد البرلمان العربي الذي قام برئاسته بمتابعة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020 - إن مصر شعباً ودولة أثبتت قدرتها من خلال، هذه الانتخابات الأخيرة، حيث أجريت بشكل منظم ومتميز على جميع المستويات، مشيرا إلى أن كثيراً من الدول مغلقة بسبب جائحة كورونا، ولكن مصر، قبلت التحدي والتزمت بالدستور الذي يحدد المدة الزمية لبدء العملية الانتخابية، ونظمت انتخابات شارك فيها الملايين.

وأضاف أن بعثة البرلمان سترفع اليوم تقريرها إلى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وهو بمثابة تقرير أولي والتقرير النهائي سيرفع في المرحلة الأخيرة.

وأشار إلى أن مشاركة هذا الوفد في متابعة الانتخابات النيابية المصرية، تأتي تأكيدا على أن البرلمان العربي شريك للدول العربية في كل الفعاليات الديمقراطية.

ووجه الشكر لمصر على نجاحها في هذا التحدي، وقال إن الجميع كان يتحلى بالمسؤولية لإنجاح هذا العرس الديمقراطي، مشيرا إلى أن الناخبين كانوا على قدر كبير من المسؤولية في التعاون لتخرج الانتخابات المصرية على أكمل وجه.

وأوضح أن وفد متابعة الانتخابات الممثل للبرلمان العربي لم يرصد أي مخالفات جسيمة، مضيفاً: "لقد تأكدت من جميع أعضاء الوفد لكي ننقل في تقريرنا أي سلبيات أو إيجابيات".

وتابع: "لم يكن هناك أي تدخل في مهمة وفد البرلمان العربي في متابعة الانتخابات، وفي الوقت ذاته تم توفير كل الإمكانات وعملنا بكل أريحية وشفافية، ولم نرصد أي شئ غير صحيح، أو سلبي، وإن كانت هناك بعض السلوكيات الفردية لا تؤثر على الانتخابات، ولكن قضاة اللجان تعاملوا بشكل سريع وحازم معها".

وقال العسومي: "الانتخابات كانت نزيهة وشفافة، والناخب كان يدلي بصوته لمن يريد أو لمن يتماشى مع قناعاته، وتأمين المقار الانتخابية كان يتم بشكل سلس، ولم يكن هناك تزاحم في عملية التصويت، الكل كان ملتزماً بالتعليمات التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات".

وأضاف: "الإقبال كان ممتازا.. وكنت أتوقع أن يكون الإقبال أقل بسبب جائحة كورونا".. لافتا إلى أن الإقبال في اليوم الثاني كان أكثر من الأول لأن الناس اطمأنوا لعملية التنظيم، وأنهم لن يتعرضوا لأي خطر من الجائحة خلال مشاركتهم.

وتابع: "لم نلاحظ أي مشاحنات أمام مقار اللجان الانتخابية، حتى بين المرشحين، وهذا يمثل نقلة نوعية، وأي ملاحظة كانت توجه من أي طرف يتم الالتزام بها".. وقال: "لاحظنا إن بعض الناخبين ليس عندهم معلومات كاملة عن طريقة الإدلاء بالصوت"، مشيرا إلى أن هناك حاجة لزيادة توعية الناخبين، معتبرا أنه كان تطورا كبيرا مقارنة بالانتخابات السابقة.

وأضاف: "إننا سنشارك في متابعة المرحلة الثانية بوفد لا يقل حجما ونوعية عن الوفد الحالي"، لافتا إلى أن البرلمان العربي دائما يمد يد التعاون مع الأطراف العربية خاصة البرلمانات المحلية.

وأشار إلى البرلمان العربي أولى اهتماماً خاصاً لهذه الانتخابات عبر مشاركة وفد كبير برئاسة رئيس البرلمان، وذلك لدور مصر باعتبارها أكبر دولة عربية ومجلس نوابها هو أقدم مجلس نيابي عربي، ويمثل بلدا كبيراً وعريقاً.