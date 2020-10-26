النتائج الأولية لفرز دائرة العطارين بالإسكندرية: الصافي عبد العال الصغير 28 ألف ووصيفته 9 آلاف صوتا

كشفَ الحصر الإحصائي لنتائج فرز أصوات المواطنين، الذين أدلوا بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب 2020 في دائرة "العطارين والمنشية والجمرك" وسط الإسكندرية، عن حصول المرشح الصافي عبد العال الصغير، على أعلى الأصوات بواقع 28 ألف و139 صوتا، مقابل 9 آلاف و23 صوتا للمرشح الذي تلاه في الوصافة، ملكة مسعود، بترتيب الأرقام، وذلك من إجمالي المقيدين بكشوف الناخبين وعددهم 829 ألف و254 مواطنا، حضر منهم 57 ألف و750 ناخبا، منهم 44 ألف و860 صوتا صحيحا، و12 ألف و890 صوتا باطلا.

وحصلت - في تلك الدائرة - القائمة الوطنية "من أجل مصر" على 33 ألف صوتا، مقابل 11 ألف صوتا لقائمة "نداء مصر"، وذلك ضمن مؤشرات النتائج الأولية لأعمال فرز أصوات المواطنين التي تجرى منذ الساعة 9 مساء الأحد، وحتى الأن، بإشراف المستشار محمد أمين المشد، رئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب 2020 في الإسكندرية.

وكانت مراكز الاقتراع، البالغ عددها في الإسكندرية، 363 مقرًا انتخابيًا، تضم بداخلها 1160 لجنة فرعية، موزعة على 6 دوائر انتخابية، بنطاق 18 قسم شرطة، كانت مجهزة لاستقبال 4 ملايين و51 ألفًا و709 ناخبًا يحق لهم التصويت، طبقا للكشوف الانتخابية، أغلقت أبوابها أمام المواطنين في تمام الساعة 9 مساءً، وشرع القضاة، يُعاونهم مندوبي اللجان الفرعية في إجراءات الفرز.

وأمنت شرطة الإسكندرية، بإشراف اللواء سامي عبد الرازق غنيم، مدير الأمن، مراكز الاقتراع من الخارج، حيث تم رصد نشاطًا أمنيًا في محيطها وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها، وسط تعزيز الأقوال الأمنية، والخدمات لتحقيق السيولة المرورية بالطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان، مع مراعاة البعد الإنساني، والصحي، خاصةً مع كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتنافس في الإسكندرية 216 مرشحًا، موزعين على 6 دوائر للفوز بـ16 مقعدًا فرديًا، "4 للمنتزه يتنافس عليهم 69 مرشحا، و3 مقاعد وللرمل يتنافس عليهم 39 مرشحا، ومقعدين لسيدي جابر يتنافس عليهم 26 مرشحا، ومقعدين لمحرم بك يتنافس عليهما 28 مرشحا، ومقعد للعطارين يتنافس عليه 10 مرشحين، و4 مقاعد للدخيلة يتنافس فيها 43 مرشحا.

كما تنافست قائمتين "من أجل مصر، ونداء مصر" عن الدائرة الرابعة المُمثلة لقطاع "غرب الدلتا"، والمخصص له 42 مقعدًا، موزعين بواقع "18 مقعدًا للإسكندرية، و20 مقعدًا لمحافظة البحيرة، و4 مقاعد لمحافظة مرسى مطروح".

وعملت لجان الفرز على النحو التالي: "المنتزه 305 لجنة فرعية، حصرهم في فيكتوريا، والرمل 197 لجنة، حصرهم في كلية الزراعة بسابا باشا، وسيدي جابر 137 لجنة، حصرهم في مدرسة محمد كريم بسموحه، والعطارين 216 لجنة، حصرهم في مدرسة العطارين، ومحرم بك 77 لجنة، حصرهم في نادي الترام، والدخيلة 228 لجنة فرعية، حصرهم في قاعة اجتماعات حي العجمي".