وزير الخارجية الجزائري: نتطلع إلى توصيات ملموسة خلال اجتماع إفريقيا أوروبا

أعرب وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، عن تطلعه إلى مداولات بناءة ومخرجات ملموسة خلال انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الرواندية كيجالي.

وكتب لعمامرة، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي "بتويتر": "انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي بكيجالي، نتطلع إلى مداولات بناءة ومخرجات ملموسة".

ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع، محورين أساسيين، يصبو الأول إلى مناقشة التعاون بين المنظمتين لغرض تعزيز قدرات مجابهة العوامل التي تهدد الأمن والسلم في القارتين الأفريقية والأوروبية، فضلا عن ملفات الهجرة وتنقل الأشخاص؛ أما المحور الثاني، سيستعرض من خلاله الوزراء الأفارقة مع نظرائهم الأوروبيين سبل تشجيع الاستثمار لإحداث تحولات هيكلية مستدامة في أفريقيا وكذلك تطوير كفاءات العامل البشري في ميادين التعليم والعلوم والتكنولوجيا.