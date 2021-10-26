العفو الدولية تطالب بإسقاط الاتهامات عن أسانج وإطلاق سراحه

دعت منظمة العفو الدولية السلطات الأمريكية إلى إسقاط التهم الموجهة إلى مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج، وحثت السلطات البريطانية على إطلاق سراحه فورا.

وجاءت دعوة الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار اليوم الثلاثاء قبل جلسة استئناف في لندن يوم الأربعاء ضد قرار محكمة بريطانية بعدم تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه اتهامات تتعلق بنشر ويكيليكس لملفات عسكرية سرية.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في طعن تقدّمت به الحكومة الأمريكية ضد قرار المحكمة البريطانية الصادر في كانون ثان/يناير الماضي بعدم تسليم الاسترالي البالغ من العمر 50 عاما بسبب مخاوف من احتمال أن يكون عرضة للانتحار في سجن أمريكي.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى تحقيق أجرته "ياهو نيوز" وكشف عن أن أجهزة الأمن الأمريكية فكرت في اختطاف أو قتل أسانج عندما كان يعيش في السفارة الإكوادورية في لندن .

وقالت كالامار إن هذه التقارير "ألقت بظلال من الشك على موثوقية الوعود الأمريكية وكشفت المزيد من الدوافع السياسية وراء هذه القضية".

ويُتهم أسانج بسرقة ونشر مواد سرية عن العمليات العسكرية الأمريكية في العراق وأفغانستان بالاشتراك مع مسربة الوثائق تشيلسى مانينج. ويراه أنصاره صحفيا استقصائيا كشف عن جرائم حرب.