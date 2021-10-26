محافظ الأقصر يلتقي عددا من خريجي كليات الهندسة المكلفين بأداء الخدمة العامة

التقى محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، عددا من المكلفين بأداء الخدمة العامة من الحاصلين على بكالوريوس هندسة لجميع التخصصات، والمقرر توزيعهم على عدد من الإدارات التابعة لديوان عام المحافظة ومجالس المدن المختلفة في مجال تخصصهم، وذلك بحضور السكرتير العام للمحافظة محمد عبدالفتاح آدم.

وأوضح محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في الأقصر، أن أداء الخدمة العامة سيكون لمدة عام اعتباراً من 3 أكتوبر 2021، مشيرًا إلى أن المكلفين حاصلين على بكالوريوس هندسة وسيتم الاستفادة منهم في مجالات تخصصاتهم المختلفة داخل ديوان عام المحافظة ومجالس المدن.

وأشار يوسق إلى أن إجمالي 1354 من خريجي الكليات والمعاهد العليا المختلفة من أبناء المحافظة تم تكليفهم لأداء الخدمة العامة في مجالات مختلفة وذلك طبقًا لقرار وزارة التضامن الاجتماعي رقم 354 لسنة 2021، بشأن تكليف دفعة جديدة، وهي الدفعة 97 من خريجي الجامعات من الجنسين.

من جانبه أكد محافظ الأقصر، خلال لقائه بالمكلفين بأداء الخدمة العامة أن فترة عملهم ستساهم في إكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة وتأهيلهم لخوض الحياة العملية، مشددا على ضرورة مراعاة رغبة كل مكلف في اختيار مجال العمل بما يتناسب مع تخصصه، وقرب وحدة الخدمة لمحل إقامته.