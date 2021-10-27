نقيب الزراعيين يحذر من الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إنه استعرض، في شهر أبرايل الماضي، تقرير منظمة الغذاء العالمية (الفاو) الذي حذرت فيه من أزمة الغذاء التي قد تكون أصعب من أزمة كورونا؛ وذلك تعليقًا على أزمة ارتفاع الأسعار المتوقعة خلال الأيام المقبلة حول العالم.

وأضاف خليفة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن سعر طن القمح العالمي حوالي 287 دولارًا، وفي آخر سعر له زاد حوالي 80 دولارًا؛ ما دفع بعض الدول لتخزين هذه السلعة؛ مؤكدًا أن هذا الأمر تسبب في ارتفاع سعر القمح وفول الصويا؛ وهو ما يؤثر في النهاية على المستهلك والصناعات المرتبطة بها.

وتابع نقيب الزراعيين، أن تكاليف النقل مع زيادة أسعار الطاقة تسببت في ارتفاع أسعار المنتجات أيضًا؛ ما ينذر بأزمة كبيرة جدًا في أسعار الغذاء، موضحًا أن مصر تستورد حوالي 9 أو 10 ملايين طن قمح سنويًا.

وأشار إلى زيادة سعر القمح حتى وصل إلى حوالي 5400 جنيه، قائلًا إن مصر توفر حوالي 9 ملايين طن، منها 4 ملايين طن لوزارة التموين.

وأكد أن مصر تستورد حوالي 90% من الزيوت، لافتًا إلى أن التقارير الدولية لفتت إلى أن هذه الأزمة مستمرة حتى ظهور المحاصيل الاستراتيجية، بينما الأسعار ستظل مرتفعة؛ وستؤثر على كل السلع؛ وبخاصة المستوردة منها.

وعلق على قرار الرئيس السيسي بإلغاء مد الطوارئ قائلاً: «هناك حالة إيجابية داخل المجتمع المصري؛ وهذا مؤشر على حالة الاستقرار الأمني التي تعيشها مصر وتضحيات الشعب المصري وأبنائنا من رجال الجيش والشرطة».