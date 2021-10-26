يوروبول: القبض على 150 شخصا يشتبه في إتجارهم ببضائع غير مشروعة عبر الإنترنت المظلم

أعلنت وكالة إنفاذ القانون التابعة للاتحاد الأوروبي "يوروبول"، القبض على 150 شخصا يشتبه في قيامهم بعمليات بيع وشراء بضائع غير مشروعة عبر الإنترنت المظلم خلال عملية عالمية.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي."، اليوم الثلاثاء، أن هذه العملية تأتي في أعقاب الكشف في يناير الماضي عن أكبر منصة للإتجار غير المشروع يمكن فقط العثور عليها عبر الإنترنت المظلم، وهو جزء من شبكة الإنترنت لا يمكن الوصول إليه من خلال المتصفحات العادية.

وأشار الراديو إلى أن هذه إحدى أكبر العمليات التمويهية التي تستهدف المجرمين في الإنترنت المظلم، إذ تم إلقاء القبض على 150 مشتبها به من 9 دول مختلفة على الأقل متهمين ببيع أو شراء سلع غير مشروعة كالمخدرات والأسلحة.

وفي يناير الماضي، أغلقت الشرطة الألمانية ما يُعتقد أنه أكبر مواقع للإتجار على مستوى العالم عبر الإنترنت المظلم، وبإتمام هذه العملية يُعتقد أنه تم كشف النقاب أيضا عن بعض الأشخاص الذين يستخدمون هذه المواقع للاتجار في السلع غير المشروعة.

تجدر الإشارة إلى أن الإنترنت المظلم (Dark web) يوجد على شبكة مشفرة ولا يمكن اكتشافه باستخدام محركات البحث التقليدية أو زيارته باستخدام المتصفحات التقليدية، وتجرى من خلاله عدد كبير من العمليات غير المشروعة، ويمكن التنقل إليه والتجول في مواقعه من دون أن يترك الشخص أي آثار، أي أنه سيكون مخفي الهوية، وأنشطته غير مسجلة على أي محركات بحث، ولا يمكن تعقبه.