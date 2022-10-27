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أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، على صعوبة ما قدمته الرابطة للدوري المصري في الموسم الماضي، مشيرا إلى أن هناك تحديات كبيرة في الموسم الجديد.

وقال أحمد دياب في تصريحات تلفيزوينة لقناة أبو ظبي الرياضية: «في الرابطة قمنا بتقييم الموسم الماضي بنسبة 50 % نجاح، وذلك رغم أننا قدمنا 150 %».

وأضاف: «ذلك التقييم بسبب جودة الدوري وما قدمه في الموسم الماضي، كانت الأمور صعبة بكل تأكيد».

وأكمل أحمد دياب: «قمنا بدور روابط أندية تعمل منذ 10 أو 15 عاما وهذا أمر صعبة للغاية ولكن كان تحدي بالنسبة لنا وكان لابد أن ننجح».

وواصل: «نعاني من تلاحم المواسم ولدينا أربعة مواسم على هذا الوضع تقريبا بالإضافة إلى 200 يوم توقفات سواء كان للمنتخب أو الأندية في الموسم الماضي ورغم ذلك سارت الأمور بشكل جيد».

وأوضح: «نخطط أن ننهي الموسم في 30 يونيو حيث تلعب الأندية عدد من المباريات وقت كأس العالم وهو ما سيجعلنا نتفادى الكثير مما ظهر نتيجة تلاحم المواسم».

وأتم: «من الممكن أن النسخة الجديدة من كأس مصر تنتهي عقب يوم 30 يونيو، سننسق مع اتحاد الكرة».