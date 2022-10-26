قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التطور في شبكة الطرق المصرية؛ بات أمر يفوق الخيال، مضيفًا: «كل الطرق التي نستحدثتها ونقدمها للدولة هي طرق درجة أولى، أو ما يقال عنها هاي واي Highway».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» المذاع عبر شاشة «الأولى»، أن الدولة كانت تخسر مليارات الدولارات سنويا، بسبب شبكة الطرق المتهالكة والتي لم ترتبط مناطق الخدمات ببعضها البعض.

وأوضح أن الفترة منذ 2014 حتى الآن شهدت إضافة 17 ألف كيلومتر، مؤكدًا أن الطرق الجديدة لا تقل عن 4 حارات، ومؤكدًا حسن تعويض الأهالي التي يتم إزالة عماراتهم.

وأشار الرئيس إلى تحديث محور التعمير (الطريق المؤدي والقادم من ميناء الإسكندرية) وتحويله إلى 8 حارات بعدما كان 3 حارات فقط، مضيفًا "لم يكن لائقا بميناء مصر الأول".