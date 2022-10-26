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مصر
وزيرة البيئة: مؤتمر المناخ هذا العام يأتي في ظل أزمات عالمية غير مسبوقة
الرئيس السيسي: التعليم يتصدر أولويات استراتيجية التنمية المستدامة في مصر
سامح شكري يستقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي الجامبي
سويلم: وفرنا 114 قطعة أرض من منافع الري لصالح مشروعات حياة كريمة
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عزل وزير العدل في باراجواي لسماحه بإدخال جثمان رجل عصابات لشقيقته في السجن
وزير الخارجية يستعرض أولويات الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ مع نظيره الجامبي
شركة إنرجيان: بدء إنتاج الغاز في حقل كاريش الإسرائيلي
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هوفنهايم يعلن غياب مؤنس دبور لنهاية العام
كورتوا مهاجما لاعبي ريال مدريد: البعض لم يتحمل المسئولية
مدرب سان جيرمان: لو وصفت فريقي بالأفضل في العالم سأكون غبيا
رأي
فن
فردوس عبدالحميد ترد على انتقادات دورها في الضاحك الباكي: لا ألتفت للإساءة
مهرجان البحر الأحمر يعلن إضافة جائزتين جديدتين قيمة كل منهما 50 ألف دولار
غدا.. جيلان علاء وزوجها عز شهوان ضيفا منى الشاذلي
ركين سعد تنافس بفيلم كروكا في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي
مال وأعمال
أعمال
مواطن
26 أكتوبر 2022.. الدولار يقفز قرشين بالبنك المركزي بنهاية التعاملات
معيط يحدد الفئات المستفيدة من علاوة غلاء المعيشة ويعلن زيادة جديدة لأصحاب المعاشات
شراكة بين طلعت مصطفى وبركة جروب لافتتاح 7 علامات تجارية في All Seasons Park أحدث المراكز التجارية المتكاملة في مدينتي
حوادث وقضايا
الخسائر الأولية لتفحم مخزن أدوات كهربائية في الإسكندرية تُقدر بالملايين
ضبط 153 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 86 ألف حكم خلال 24 ساعة
ضبط 13 قضية مخدرات وتنفيذ 7572 حكما خلال حملة في القليوبية
ضبط 15 ألف قضية في مجال الأمن الاقتصادي
تليفزيون
فيديو.. التموين: معدلات توريد الأرز الشعير ترتفع يوميا.. والموسم يسير بخطوات ثابتة
لميس الحديدي: وزير خارجية الإمارات جاب العالم ليؤكد أن 30 يونيو ثورة شعب
الجمعة 28 أكتوبر.. أندريا رايزبورو ضيفة «It Show Time»
لميس الحديدي: بدأت حياتي الز