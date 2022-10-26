القوى العاملة: صرف 99 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة خلال شهرين

أعلنت وزارة القوى العاملة صرف مبلغ 99 مليون جنيه، لعدد 183 ألفًا و355 عاملًا من العمالة غير المنتظمة، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2022، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وذكرت الوزارة -في بيان اليوم الأربعاء- أنه في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي، وجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة بعقد اجتماع عاجل مع "اللجنة المختصة"؛ لتطوير آليات إدارة منظومة العمالة غير المنتظمة، بمديريات القوى العاملة إلكترونيا، من كافة جوانبها "المالية والفنية وقواعد البيانات"، تماشيًا مع سياسات الوزارة نحو "التحول الرقمي"، مع الاستمرار في التوجيه بحصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع، من خلال مديريات القوي العاملة بالمحافظات، في مواقع عمل تلك الفئة، بهدف الاستمرار في إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، وشمولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية شاملة.