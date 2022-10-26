الحكومة: علاوة الـ300 جنيه لن تؤثر على صرف الزيادة المقررة في البطاقات التموينية

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن علاوة الـ300 جنيه التي قررتها الحكومة للموظفين لا علاقة بها لصرف الزيادة المقررة في البطاقات التموينية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" الذي يُقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر شاشة "الحياة"، مساء الأربعاء، أن الزيادة التموينية كان يفترض انتهاء العمل بها اعتبارا من شهر فبراير، وهي تتراوح بين 100 و300 جنيه، سيتم مد العمل بها حتى 2023.

وأوضح أن استفادة المواطن من أي من عناصر حزمة الحماية الاجتماعية لا تسحب استفادته من عنصر آخر طالما تنطبق عليه الشروط.

وأشار إلى إن رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألفا خطوة جيدة جدا، لافتا إلى أن شرائح ضريبية بسيطة جدا تدفعها فئات الدخل المنخفض.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المجلس وافق على إقرار حزمة الحماية الاجتماعية، التي تشمل إقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والشركات التابعة للدولة وأصحاب المعاشات، بمبلغ 300 جنيه شهريا.

وصرح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء، بأن مجلس الوزراء قرر رفع الحد الأدني للأجور إلى ثلاثة آلاف جنيه بدلا من 2700 جنيه.

وشملت القرارات كذلك، تثبيت أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو المقبل، وعدم رفع أسعار تذاكر المترو والسكة الحديد، وضم 400 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، وصرف علاوة استثنائية للعاملين بالدولة والمعاشات بقيمة 300 جنيه شهريا، وصرف مساعدات استثنائية لتسعة ملايين أسرة لمدة ستة أشهر مقبلة، وضم 30 قرية جديدة لمبادرة حياة كريمة، وتقديم مشروع قانون للبرلمان لرفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه سنويا إلى 30 ألفا.