إعلام إسرائيلي: مئات الطائرات الإسرائيلية شاركت في الهجوم على إيران

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن مئات الطائرات المقاتلة الإسرائيلية شاركت في الهجوم على إيران.

وأضافت نقلا عن مصادر، أن الهجوم الإسرائيلي على إيران جرى على موجات متلاحقة ومتتالية ضد أهداف حددت مسبقا في طهران.

وأشارت إلى وجود تقديرات بأن هذا الهجوم رافقه هجوم قرصنة إلكترونية، بالإضافة إلى ضربات وجهت لقواعد عسكرية ومواقع رادارية في العراق، حسبما نقلت قناة الجزيرة.

جاء ذلك بعدما أفادت وسائل إعلام رسمية في إيران وسوريا بأن انفجارات قوية سمعت في إيران وقرب العاصمة السورية في ساعة مبكرة من صباح السبت.

وقالت وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية إن دوي انفجارات سمع أيضا في مدينة كرج المجاورة.

بدوره، أعلن جيش الاحتلال، بدء تنفيذ هجوم وصفه بأنه موجه، ضد ما قال إنها أهداف عسكرية في إيران ردًّا على الهجمات الإيرانية على إسرائيل.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أردعي عبر حسابه على منصة إكس، إن قواتهم على أهبة الاستعداد هجوميًا ودفاعيًا حيث تتابع التطورات من إيران ووكلائها، وفق تعبيره.

وأوضح أنه يتم إجراء تقييم متواصل للوضع وفي هذه المرحلة لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية.

وكانت إيران قد أطلقت أكثر من 180 صاروخا على إسرائيل مطلع أكتوبر الجاري، في هجوم اعتبرته انتقاما لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والقائد بالحرس الثوري عباس نيلفوروشان.