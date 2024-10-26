ضبط 7 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، اليوم السبت، من ضبط 7 أطنان و190 كيلوجرامًا من الدقيق البلدي المدعم الخاص بالمخابز داخل مخزن بمركز فقط، قبل بيعها بالسوق السوداء.

وقال حسن القط وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، في بيان اليوم، إن صاحب المخزن يجمع الدقيق البلدي المدعم المحظور تداوله خارج الجهات المرخص لها بذلك بقصد الاتجار بها في السوق السوداء.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ إرسال المحضر إلى النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

وأضاف "القط"، أن مديرية التموين تسعي جاهدة لإيصال الدعم لمستحقيه والقضاء على محتكري السلع الاستراتيجية، مؤكدًا استمرار الحملات التموينية بصفة دورية للحفاظ على استقرار السوق وضمان حقوق المستهلكين، وحصول المواطن على كل احتياجاته، وضبط المخالفين للقانون.