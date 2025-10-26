 تيمور الشرقية تنضم رسميا إلى آسيان في أول توسع للتكتل منذ التسعينيات - بوابة الشروق
الأحد 26 أكتوبر 2025
تيمور الشرقية تنضم رسميا إلى آسيان في أول توسع للتكتل منذ التسعينيات

د ب أ
نشر في: الأحد 26 أكتوبر 2025 - 9:00 ص | آخر تحديث: الأحد 26 أكتوبر 2025 - 9:00 ص

 تعهد رئيس وزراء تيمور الشرقية شانانا جوسماو اليوم الأحد بأن بلاده ستكون عضوا منتجا في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، بعد انضمامها رسميا إلى التكتل في أول توسع له منذ تسعينيات القرن الماضي.

وبعد إضافة علم تيمور الشرقية إلى الأعلام العشرة الأخرى على المنصة في حفل رسمي أقيم في كوالالمبور، قال جوسماو للقادة الآخرين: "اليوم، يصنع التاريخ".

وقال: "بالنسبة لشعب تيمور الشرقية، هذا ليس مجرد حلم تحقق، بل هو تأكيد قوي لرحلتنا".

وقال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للتكتل، إن انضمام تيمور الشرقية "يكمل عائلة آسيان، ويؤكد مصيرنا المشترك وإحساسنا العميق بالقرابة الإقليمية".

وكانت كمبوديا آخر دولة انضمت إلى آسيان في عام 1999.


 


