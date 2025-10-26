80 ألف أمريكي يصوتون مبكرا في انتخابات عمدة نيويورك

صوت نحو 80 ألف من سكان نيويورك في اليوم الأول من التصويت المبكر لانتخابات عمدة المدينة، أي ما يعادل خمسة أضعاف عدد من صوتوا في اليوم نفسه خلال انتخابات عام 2021.

ووفقا لأرقام أولية وغير رسمية صادرة عن لجنة الانتخابات، فقد شارك نحو 80 ألف ناخب في التصويت في البلديات الخمس للمدينة، بحسب شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأمريكية.

وسجلت مانهاتن أعلى عدد من الأصوات بأكثر من 24 ألف ناخب، تلتها بروكلين بأكثر من 22 ألفا، ثم كوينز بأكثر من 19 ألفا، وبرونكس بنحو 8 آلاف، وأخيرا ستاتن آيلاند بأقل من 6500 ناخب.

وتعد هذه بداية استثنائية لأكثر الحملات الانتخابية زخما في المدينة منذ عقود، حيث يتنافس المرشح الديمقراطي زهران ممداني والجمهوري كيرتس سليوا والمرشح المستقل أندرو كومو على المنصب.

وقال ممداني بعد لقائه عدد من قادة الأعمال في بروكلين: "سأصوّت يوم الانتخابات. ورسالتي للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم مبكرا هي أن هذه فرصتنا لجعل أغلى مدينة في الولايات المتحدة، مدينة يمكن تحمل تكاليف المعيشة فيها".

وأضاف: "من المشوق جدا أن ألتقي بعدد كبير من سكان نيويورك الذين أدلوا بأصواتهم بالفعل، دعما للحملة الوحيدة التي تمتلك رؤية حقيقية لمستقبل هذه المدينة، بدلا من الاكتفاء بالتفكير في الماضي".

بدوره، قال المرشح أندرو كومو إن "المدينة تحتاج إلى عمدة يعرف كيف يقوم بالمهمة"، مضيفا: "المنافسة بيني وبين ممداني. أنتم تعرفون أنني أستطيع القيام بالعمل، وهذه الانتخابات تتعلق بإنقاذ مدينة نيويورك".

أما المرشح الجمهوري كيرتس سليوا فقد صوت مبكرا، مؤكدا تمسكه بالبقاء في السباق الانتخابي، قائلا :"اليوم أدليت بصوتي لنفسي ويجب أن يكون هذا اليوم آخر مرة نسمع فيها أن كيرتس سليوا يجب أن ينسحب".

ويستمر التصويت المبكر حتى الأحد المقبل، على أن تجرى الانتخابات العامة بعد يومين.

وإذا استمر الإقبال على التصويت قد تسجل مدينة نيويورك أعلى نسبة مشاركة في انتخابات العمدة منذ بدء نظام التصويت المبكر.