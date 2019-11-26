1825 جرارا في مسيرة للمزارعون الألمان للاحتجاج على سياسة الحكومة الزراعية

انطلق 1825 جرارا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، من ولاية "براندنبورج" إلى العاصمة الألمانية برلين، في إطار احتجاج ينظمه مزارعون ضد السياسة الزراعية التي تنتهجها الحكومة الألمانية.

ومن المنتظر أن تتجمع هذه الجرارات أمام بوابة "براندنبورج" التاريخية، ليلحق بها في وقت لاحق عدد آخر من الجرارات.

ومن المتوقع أن يفد إلى المظاهرة آلاف المزارعين من كافة أنحاء ألمانيا.

ويحتج المزارعون على خطط تشديد لوائح حماية الحشرات والبيئة وتقييد استخدام الأسمدة لحماية المياه الجوفية.

ويتوقع منظمو الاحتجاج أن يشارك فيه نحو 10 آلاف مزارع و5 آلاف جرار بحلول ظهر اليوم.