استطلاع: المحافظون في المقدمة وتراجع الليبراليين الديمقراطيين في بريطانيا

كشف استطلاع رأي نشر اليوم الثلاثاء استمرار تقدم حزب المحافظين البريطاني وتراجع الليبراليين الديمقراطيين مع بداية انطلاق الحملات الانتخابية استعدادا للانتخابات البرلمانية المقررة في 12 كانون اول /ديسمبر المقبل.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته شركة يوجوف يومي الاثنين والثلاثاء لصالح شبكة سكاي نيوز التي أوردته على موقعها الإلكتروني تقدم المحافظين بـ 11 نقطة على حزب العمال، بعد أن كانوا متقدمين بـ 12 نقطة نهاية الأسبوع الماضي.

وحصل حزب المحافظين على 43 بالمئة بزيادة نقطة واحدة عن الاستطلاع السابق، وحصل العمال على 32 بالمئة بزيادة نقطتين ، وتراجع الليبراليون الديمقراطيون ثلاث نقاط إلى 13 بالمئة، وحصل حزب بريكسيت على 4 بالمئة متراجعا نقطة واحدة.

وعلى الرغم من أن تراجع الليبراليين الديمقراطيين يقع ضمن هامش الخطأ، إلا أنه من المحتمل أن يزعج البعض في الحزب الذي بدأ الحملة على أمل تحقيق مكاسب كبيرة.

كما كشف الاستطلاع عن تحسن طفيف في شعبية جيرمي كوربين على الرغم من بقاءه بمسافة كبيرة خلف بوريس جونسون.

وحصل جونسون في الاستطلاع على 39 بالمئة متراجعا نقطة واحدة عن اخر استطلاع قبل أسبوعين، فيما حصل كوربين على 21 بالمئة متقدما 5 نقاط، كما حصلت جو سوينسون- من حزب الليبراليين الديمقراطيين- على 9 بالمئة متراجعة 5 نقاط.