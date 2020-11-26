محافظ القليوبية يتفقد تركيب 400 بالوعة تصريف مياه على الطريق الزراعى

تفقد محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، اليوم الخميس، أعمال تركيب وإنشاء خط انحدار لتصريف مياه الأمطار بمنطقة كفر أبو جمعة بقليوب وتركيب 400 بالوعة تصريف الأمطار بمدينة قليوب وعلى الطريق الزراعى السريع في اتجاهي بنها والقاهرة بتكلفة تصل إلى 5 ملايين و700 ألف جنيه.



وقال المحافظ - فى بيان اليوم - إنه سيتم توصيل الخط على إحدى الترع في اتجاه بنها وأحد فرعيات الصرف الصحي في اتجاه القاهرة، موجها بسرعة تسليم المشروع للانتهاء منه استعدادا لموسم الشتاء لتصريف المياه ومنع تكدسها على الطريق الزراعي وفي وسط المدينة.



كما تفقد المحافظ نفق سندنهور بمدينة بنها ونفق مشتهر ونفق مزلقان زكي ونفق الحدادين بمدينة طوخ ونفق غبور أسفل الطريق الدائري بمدينة قليوب، كما تفقد الطرق العامة على طول طريق (مصر / الإسكندرية) الزراعى السريع بداية من بنها حتى مدينة شبرا الخيمة للتأكد من عدم وجود تراكمات المياه وسلامة عملية رفع مياه الأمطار بها عن طريق بلوعات الصرف داخل الأنفاق وعلى الطريق الزراعي.



وأوضح المحافظ أنه تم إعلان حالة الطوارئ بالمحافظة لمواجهة تقلبات الطقس السيئ حيث تم توجيه تعليمات لجميع الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة ورؤساء المدن والأحياء بضرورة السرعة فى التعامل مع مياه الأمطار والتقلبات الجوية التى تمر بها البلاد حفاظا على أرواح المواطنين.



وشدد محافظ القليوبية على استمرار عمل المعدات وسيارات كسح المياه من قبل مجالس المدن وشركة مياه الشرب حتى الانتهاء من سحب جميع تجمعات المياه وعودة الشارع إلى طبيعته، مشيرا إلى أنه تم من قبل إجراء أعمال الصيانة والتطهير بمحطات الرفع الرئيسية والفرعية لاستقبال مياه الأمطار.