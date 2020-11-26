رئيس مجلس السيادة السوداني يؤكد دعمه اللا محدود لجهود تنفيذ اتفاق السلام

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، دعمه اللامحدود لتنفيذ اتفاق جوبا للسلام على أرض الواقع، خاصة في المناطق المتأثرة بالنزاع في دارفور (غرب السودان)، والمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، وشرق السودان.

واستعرض البرهان، خلال لقائه بمكتبه اليوم الخميس، مع رئيس "الجبهة الثورية" الدكتور الهادي ادريس، سبل تنفيذ اتفاق جوبا للسلام على أرض الواقع وكيفية تجاوز التحديات التي تواجهه.

وأعرب أدريس عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها رئيس مجلس السيادة، والتي تكللت بتوقيع اتفاق السلام.

وقال إنه للفريق أول ركن البرهان، تعازي "الجبهة الثورية" في وفاة الإمام الصادق المهدي رئيس حزب "الأمة القومي"، معددا مساهماته الفكرية والسياسية في تاريخ السودان السياسي.

من جهة أخرى، جدد الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي، حرص الحكومة على ترسيخ ودعم السلام الاجتماعى بين مكونات ولاية جنوب كردفان (جنوب جمهورية السودان).

وأكد كباشي، لدى لقائه اليوم مع أعضاء وفد آلية وقف العدائيات وجبر الضرر وتعزيز التعايش السلمي في أحداث محلية كادوقلي الكبرى بقيادة والي ولاية جنوب كردفان الدكتور حامد البشير ابراهيم، التزام الحكومة بالمساهمة فى تكلفة جبر الضرر الذى نجم عن الأحداث التى شهدتها محلية "كادوقلي" الكبرى خلال شهري مايو ويوليو الماضيين، والتي راح ضحيتها 112 شخصًا.

وقال والي جنوب كردفان، في تصريح صحفي عقب اللقاء، إن اللجنة عقدت اجتماعا مثمرا مع عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، أطلعته خلاله على مجمل الأوضاع الأمنية بالولاية وسير عملية السلام المجتمعي.