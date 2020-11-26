رئيس نيجيريا يبحث مع وزير خارجية الجزائر سبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين

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بحث الرئيس النيجيري محمد بوهاري اليوم مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، سبل تطوير وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وبحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية فإن بوقدوم نقل لرئيس نيجيريا تحيات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كما كان اللقاء فرصة للجانبين للتأكيد على الحاجة إلى تطوير وتكثيف التعاون الثنائي في كافة المجالات وللتعبير عن ارتياحهما لتقارب وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.

وقال البيان إن الرئيس بوهاري أعرب عن ارتياحه للعلاقات الودية القائمة بين الجزائر ونيجيريا، وطلب نقل أطيب تمنياته إلى الرئيس تبون.