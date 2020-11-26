ارتفاع أسعار الحديد واستقرار الأسمنت بالأسواق اليوم

ارتفعت أسعار الحديد واستقرت أسعار الأسمنت بالأسواق المحلية، خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث جاءت أسعار الحديد بما يترواح بين 600 إلى 700 جنيه للطن الواحد على النحو التالي:

حديد عز 10700 جنيه.

بشاي 10600 جنيه.

حديد العتال 10500 جنيه.

المراكبي 10400 جنيه.

حديد المصريين 10400 جنيه.

العشري 10300 جنيه.

حديد الجيوشي 10300 جنيه.

حديد مصر ستيل 10350 جنيهًا.

واستقرت اسعار الأسمنت على النحو التالي:

أسمنت النصر 718 جنيهًا.

أسمنت أسيوط "الفهد" 688 جنيهًا.

لافارج للأسمنت "المخصوص" 718 جنيهًا.

أسمنت سيناء 708 جنيهات.

أسمنت السويس 743 جنيهًا.

أسمنت حلوان 745 جنيهًا.

أسمنت مصر بني سويف 750 جنيهًا.