قال السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن احتفالية طريق الكباش لا تعكس فقط الحضارة المصرية وما تحمله من روائع، لافتًا إلى أنها تمثل ما وصلت إليه الدولة المصرية من تقدم وتطور يبرز كنوزها التاريخية الأثرية على هذا النحو المشرف والتحضر وبشكل مبهر للعالم.

وأضاف حافظ، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الخميس، أن سيل التغطية الإخبارية والتعليقات على الحدث المنقول من السفارات الخارجية ووسائل الإعلام دليل على انبهار العالم باحتفالية أمس، مؤكدًا أن أنظار العالم اتجهت نحو الأقصر بعد هذا الحدث الفاخر.

وأكد أن «الاحتفالية مدعاة لفخر كل مصري وعرس للحضارة المصرية وتاريخ البشرية بأكملها؛ من خلال ما قدمه الأجداد الفراعنة من كنوز تبهر العالم اليوم»، معربًا عن فخره بمساهمة وزارة الخارجية في الترويج للحدث.

وأشار متحدث الخارجية، إلى أن الوزارة بالمساهمة مع أجهزة الدولة وعلى رأسها وزارة السياحة والآثار، بذلت جهدًا كبيرًا من خلال البعثات في الخارج والقنصليات والسفارات للعمل على الحدث والترويج له من خلال تواصل رؤساء البعثات والمحلقين الثقافيين والإعلاميين مع مسؤولي الدول المختلفة، إلى جانب الدوائر السياحية والإعلامية والثقافية والتواصل مع الجاليات المصرية في شتى أنحاء العالم.

ولفت إلى أن عملية الترويج مستمرة وخاصة أن القوة الحضارية الأثرية الناعمة لمصر لا تنضب من خلال اكتشافات مستمرة، متابعًا: «نستعرض ونبرز كل ما قامت به مصر من تطوير وتنمية في كل المجالات، واحتفالية أمس أحد مظاهر التقدم المصري وقدمت على مستوى عالمي من التنظيم والإعداد والإبهار».

وافتتحت وزارة السياحة والآثار، مساء اليوم الخميس، طريق الكباش بالأقصر، بعد مرور سنوات طويلة من العمل والترميم بالطريق، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وحضور دولي لافت من قبل سفراء الكثير من الدول ومسؤولين دوليين.

وتضمن احتفال «الأقصر.. طريق الكباش» موكبا فنيا ضخما يسير وسط الطريق التاريخي، إيذانا بافتتاحه للزيارة لأول مرة أمام السياح، ويهدف الحدث إلى الترويج السياحي لمدينة الأقصر وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة.