لاعب التنس الإسباني ألكاراز يغيب عن منافسات كأس ديفيز

يغيب لاعب التنس الإسباني كارلوس ألكاراز عن نهائيات كأس ديفيز، وذلك بعدما جاءت عينته إيجابية في فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كان حساب كأس ديفيز عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، قد نشر تغريدة كشف فيها عن خضوع أحد اللاعبين للعزل، فيما قال ألكاراز - 18 عاما - عبر منصة تبادل الصور"إنستجرام" إنه اللاعب المقصود معبرا عن حزنه الشديد لغيابه عن ذلك الحدث الخاص على حد تعبيره.

وسيخضع باقي اللاعبين الإسبان لجولة جديدة من فحوص اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل " بي سي آر".

وأنطلقت منافسات كأس ديفيز في مدريد وإنسبروك وتورينو اليوم الخميس وتتواصل حتى الخامس من كانون أول / ديسمبر المقبل.