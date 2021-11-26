 لاعب التنس الإسباني ألكاراز يغيب عن منافسات كأس ديفيز - بوابة الشروق
الجمعة 26 نوفمبر 2021 12:31 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟

النتـائـج تصويت

لاعب التنس الإسباني ألكاراز يغيب عن منافسات كأس ديفيز

د ب أ
نشر في: الجمعة 26 نوفمبر 2021 - 12:05 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 نوفمبر 2021 - 12:05 ص

يغيب لاعب التنس الإسباني كارلوس ألكاراز عن نهائيات كأس ديفيز، وذلك بعدما جاءت عينته إيجابية في فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كان حساب كأس ديفيز عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، قد نشر تغريدة كشف فيها عن خضوع أحد اللاعبين للعزل، فيما قال ألكاراز - 18 عاما - عبر منصة تبادل الصور"إنستجرام" إنه اللاعب المقصود معبرا عن حزنه الشديد لغيابه عن ذلك الحدث الخاص على حد تعبيره.

وسيخضع باقي اللاعبين الإسبان لجولة جديدة من فحوص اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل " بي سي آر".

وأنطلقت منافسات كأس ديفيز في مدريد وإنسبروك وتورينو اليوم الخميس وتتواصل حتى الخامس من كانون أول / ديسمبر المقبل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك