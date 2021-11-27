موديرنا: متحور أوميكرون خطير ونعمل على تصنيع نسخة جديدة من اللقاح لمحاربته

قالت شركة موديرنا مصنعة اللقاح الشهير ضد فيروس كورونا المستجد إن ظهور سلالة أوميكرون المتحورة والتي تعتبر مزيجا من طفرات مختلفة بعضها جديد كليا من الفيروس، سيمثل خطرًا محتملاً كبيرًا لتسريع تلاشي المناعة الطبيعية واللقاحات.

وأضافت في بيان مساء اليوم أن الجرعة المعززة من اللقاحات المصرح بها هي الاستراتيجية الوحيدة المتاحة حاليًا لتعزيز المناعة المتضائلة.

وذكرت أنها تعمل بسرعة لاختبار قدرة جرعة اللقاح الحالية على فصل وتحييد متحور أوميكرون، ومن المتوقع صدور البيانات في الأسابيع المقبلة.

أوضحت موديرنا أنها تدرس بالفعل اثنين من اللقاحات المرشحة المعززة لمحاربة الطفرات، وأن المرشح الأول يقي بالفعل من بعض الطفرات الموجودة في متحور أوميكرون.

وأوضحت أنها ستعمل على تطوير لقاح معزز خاص بأوميكرون، كجزء من استراتيجية الشركة لتقديم لقاحات لمجموعات فرعية من المتحورات ذات الخطورة الكبيرة، وأنها قادرة على تقييم تلك اللقاحات المرشحة الجديدة من خلال الاختبارات السريرية خلال فترة تتراوح بين 60 و90 يومًا.