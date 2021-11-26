يجتمع خبراء من منظمة الصحة العالمية مع مسؤولين من جنوب إفريقيا؛ لتقييم اكتشاف متغير فيروس كورونا الجديد "B.1.1.529" من جنوب إفريقيا مما دفع المملكة المتحدة ودول أخرى إلى فرض حظر على الرحلات الجوية من المنطقة.



وأطلقت منظمة الصحة العالمية تسمية "أوميكرون" وهو حرف من الأبجدية الإغريقية على السلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي وصفتها بـ"المثيرة للقلق".



وجاء في بيان لمنظمة الصحة العالمية في أعقاب الاجتماع الطارئ لفريقها الفني الخاص بتقييم الفيروس، أن "سلالة B.1.1.529 تم الإبلاغ عنها أولا في جنوب إفريقيا يوم 24 نوفمبر 2021... وخلال الأسابيع الأخيرة ارتفع عدد الإصابات بشكل حاد، ما تصادف مع رصد سلالة B.1.1.529".



وأشارت إلى أن أول حالة مؤكدة للإصابة بسلالة B.1.1.529 كانت في عينة تم أخذها في 9 نوفمبر 2021.



وأكدت المنظمة أن "السلالة لها عدد كبير من الطفرات، وبعضها مثيرة للقلق. وتشير المعطيات الأولية إلى خطر أكبر للإصابات المتكررة بهذه السلالة بالمقارنة مع السلالات الأخرى. ويتم رصد زيادة الإصابات بهذه السلالة في كافة المحافظات جنوب إفريقيا تقريبا".



وأشارت إلى أن اختبارات PCR المتوفرة قادرة على رصد هذه السلالة من الفيروس، وقد يكون لها تقدم على السلالات الأخرى فيما يخص الانتشار، بناء على البيانات حول الارتفاع في أعداد الإصابات.



وأضافت منظمة الصحة أن فريقها الخاصة بتقييم الفيروس سيواصل دراساته للسلالة الجديدة وسيقدم المعلومات للدول الأعضاء.



ما الذي نعرفه حتى الآن عن متحور أوميكرون الجديد؟



من بين 59 حالة مؤكدة مختبريًا للمتغير الجديد، كانت ثلاث حالات في بوتسوانا، واثنتان في هونج كونج بين الأشخاص الذين سافروا من جنوب إفريقيا، وتم تأكيد البقية في جنوب إفريقيا.



قال توليو دي أوليفيرا، أستاذ المعلوماتية الحيوية الذي يدير مؤسسات التسلسل الجيني في جامعتين في جنوب إفريقيا، يوم الخميس إن السلالة بها عدد كبير بشكل غير عادي من الطفرات و"من الواضح أنها مختلفة تمامًا" عن المتغيرات السابقة.



كيف يختلف أوميكرون عن متغيرات كوفيد الأخرى؟



على الرغم من رصده خلال الأيام الثلاثة الماضية فقط، لكنه تم تحديد الفيروس على أنه يحتوي على 30 طفرة مختلفة.



هذا هو ضعف ما هو متغير دلتا، والذي كان البديل الأبرز في المملكة المتحدة خلال الأشهر القليلة الماضية، بحسب وسائل إعلام بريطانية.



وتحتوي الطفرات على أشياء تمت رؤيتها في جميع المتغيرات الأخرى ولكنها تحتوي أيضًا على سمات لم يتم رؤيتها من قبل.



وقال البروفيسور ريتشارد ليسيلز، من جامعة كوازولو ناتال في جنوب إفريقيا، في إفادة إعلامية إن الطفرات العميقة للسلالة مثيرة للقلق.



وقال: "إنهم يثيرون قلقنا من أن هذا الفيروس قد يكون قد عزز قابلية الانتقال، وتعزيز القدرة على الانتشار من شخص لآخر، وقد يكون قادرًا أيضًا على الالتفاف على أجزاء من جهاز المناعة".



هل تحمينا اللقاحات من متحور "أوميكرون"؟



استنادًا إلى عدد وأنواع الطفرات التي شوهدت في متغير أوميكرون، يعتقد العلماء أن المناعة من خلال التطعيم أو الأجسام المضادة التي حصل عليها الجسم من العدوى السابقة قد لا تحمي من العدوى بشكل فعال، حسب صحيفة بوليتيكو الأمريكية.



قال فرانسوا بالوكس، مدير معهد علم الوراثة بجامعة لندن: "استنادًا إلى تركيبة الفيروس الجينية، يمكننا أن نتوقع بثقة أن المتحور الجديد قد يتجاوز جزئيًا التحصين المقدم عن طريق التطعيم والعدوى السابقة".



ورغم ذلك لا يجزم العلماء بذلك على وجه اليقين.