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أعداد جريدة الشروق
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متحور كورونا الجديد.. المغرب يمنع مواطني والمسافرين من 7 دول أفريقية من دخول أراضيها

الكورونا في المغرب
الكورونا في المغرب
الرباط (د ب أ)
نشر في: الجمعة 26 نوفمبر 2021 - 9:55 م | آخر تحديث: الجمعة 26 نوفمبر 2021 - 9:55 م
قررت السلطات المغربية اليوم الجمعة، حظر الولوج إلى التراب الوطني على مواطني جنوب أفريقيا وعدد من البلدان الأخرى في جنوب القارة، وكذا على المسافرين القادمين من هذه البلدان أو العابرين لها.

وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن القرار جاء على "إثر الأخبار المتعلقة بظهور متحور جديد وخطير بجنوب أفريقيا".

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن الأمر يتعلق ، فضلا عن جنوب أفريقيا ، بكل من بوتسوانا وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق وزيمبابوي.

"ويأتي هذا القرار في إطار التدابير المتخذة للحفاظ على المكاسب التي راكمها المغرب في مجال تدبير جائحة كوفيد-19، ومواجهة تدهور الوضع الصحي في بعض البلدان".

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