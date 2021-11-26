عرضت قناة "dmc"، فيلمًا تسجيليًا عن الفنانة نيللي وذلك بمناسبة تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43.

ومن المقرر أن تشهد الدورة الحالية تكريم الفنانة نيللي بمنحها جائزة "الهرم الذهبي التقديرية" لإنجاز العمر.

وكانت نيللي، قد عبّرت عن سعادتها بتكريمها خلال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وقالت في تسجيل صوتي: "سعيدة إني باتكرم من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفي نفس الوقت بتكرم من بلدي، مصر ضنايا".

وأضافت: "مصر علمتني معنى الضنا لما خفت عليها لإني ماخلفتش.. نفسي كل واحد بيسمعني يشعر بسعادتي لإني طايرة في السماء من السعادة".

وتنطلق بعد قليل فعاليات الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي وتستمر حتى الخامس من ديسمير المقبل، بمشاركة فنيين وسينمائيين من أكثر من 63 دولة.