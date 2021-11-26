العراق يواصل اتصالاته لإعادة رعاياه العالقين في أوروبا

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجيّة العراقية، أحمد الصحاف اليوم الجمعة أن الوزارة أوعزت لسفارتي بلاده في موسكو ووارسو بإيفاد فِرَق دبلوماسيّة إلى أماكن تواجد المهاجرين العراقيين وتقديم الدعم اللازم لهم بالتنسيق مع السلطات في بيلاروس وليتوانيا ولاتفيا وبولندا والعمل على إعادة 1894مهاجرا عراقيا.

وقال الصحاف في بيان صحفي وزع اليوم إن "وزارة الخارجيّة تتابع تطوراتِ ملف المهاجرينَ العراقيين منذ منتصف حزيران/يونيو الماضي وقد أجرى وزير الخارجيّة فؤاد حسين إتصالات موسّعة مع نظرائه في الإتحاد الأوروبي واستقبل عددا منهم في بغداد، إذ كان الشعور بضرورة تحقيق إستجابة وطنيّة لتوفير الأمن والسلامة للمهاجرين العراقيين وقطع الطريق أمام شبكات تهريب البشر والإتجار بهم ، التي كانت ضالعةً في هذه المخاطر."

وأضاف "مع تصاعد الهجرة مؤخراً حرصت الوزارة على التنسيق العاجل مع الجهات الوطنية وأخذ زمام المبادرة، ونجحنا حتى الآن في إعادة المهاجرين ضمن رحلات إجلاء إستثنائية وعبر جُهُود نسقتها الوزارة مع شركة الخطوط الجوية العراقيّة لنقل المهاجرين طوعيا وستقوم الشركة مساء اليوم بنقل 431 مهاجرا ويوم غد بنقل 430 مهاجرا ليكون مجموع العائدين طوعياّ 1894.

وأكد أن وزارة الخارجية تستمر في جُهُودها التي وعدت بها لإتمام مسار العودة الطوعيّة، حرصاً منها على توفير أعلى استجابة ممكنة، لأمن وسلامة المهاجرين العراقيين .