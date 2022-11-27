وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل اثنين من جنودها في شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، مقتل اثنين من جنودها في منطقة عملية "المخلب - القفل"، شمالي العراق.
وأشارت الدفاع التركية، في بيان، إلى أن الجنديين قتلا بعد أن أصيبا بنيران لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا.
ولفتت إلى إصابة 3 جنود جراء الهجوم، نقلوا إثره إلى المستشفى، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.
وفي 18 أبريل الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب - القفل" ضد معاقل حزب العمال الكردستاني في مناطق متينا والزاب وأفشين - باسيان شمالي العراق.
وتقول تركيا إنها تنفذ عمليات لمكافحة حزب العمال الكردستاني بدعوى أنه يستهدف قواتها ومواطنيها، وتقول ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.