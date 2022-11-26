اتهامات بسوء السلوك الجنسي تطارد عجوز لعبة الحبار

وجه مدعون فى كوريا الجنوبية لائحة اتهام بسوء السلوك الجنسى إلى أو يونج ــ سو، الممثل الذى لعب دور العجوز فى مسلسل «نتفلكس» الشهير «لعبة الحبار».

وأفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية بأن الضحية المزعومة تقدمت بشكوى للشرطة فى ديسمبر من العام الماضى، لكن القضية أغلقت فى إبريل دون توجيه اتهامات ضد يونج ــ سو.

لكن مكتب المدعى العام فى سوون، جنوب العاصمة سيول، أعاد فتح القضية، بناء على طلب المشتكية وحقق فى المزاعم، التى نفاها يونج ــ سو (78 عاما) باستمرار.

وتحدث الممثل المخضرم عن هذه المزاعم سابقا، حيث قال لوسائل الإعلام المحلية العام الماضى، إنه أمسك بيد المرأة ليريها الطريق حول البحيرة فى منتصف عام 2017.

واعتذر يونج ــ سو للضحية المزعومة العام الماضى، مشددا على أن الاعتذار لا يعنى أنه اعترف بالتهم.

وفاز يونج ــ سو بأول جائزة جولدن جلوب لكوريا الجنوبية فى يناير الماضى لدوره فى مسلسل «لعبة الحبار»، الذى عرضته منصة «نتفلكس»، وحقق مشاهدة وضجة واسعتين حول العالم.