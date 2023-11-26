 الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن إرسال 50 شاحنة مساعدات إلى مدينة غزة وشمال القطاع - بوابة الشروق
الأحد 26 نوفمبر 2023 3:32 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن إرسال 50 شاحنة مساعدات إلى مدينة غزة وشمال القطاع

هديل هلال
نشر في: الأحد 26 نوفمبر 2023 - 3:29 م | آخر تحديث: الأحد 26 نوفمبر 2023 - 3:29 م

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، إرسال قافلة مساعدات مكونة من 50 شاحنة من رفح جنوب قطاع غزة، نحو مدينة غزة وشمالها، محملة بمواد إغاثية وغذائية ومياه شرب وأدوية ومستلزمات إسعافية.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ستقوم مجموعة من متطوعي الجمعية في محافظتي غزة والشمال باستقبال القافلة ومرافقتها لتوزيع المساعدات للمواطنين الصامدين في قطاع غزة».

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، حيز التنفيذ، الجمعة الماضية، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألفًا، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك