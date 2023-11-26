الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن إرسال 50 شاحنة مساعدات إلى مدينة غزة وشمال القطاع

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، إرسال قافلة مساعدات مكونة من 50 شاحنة من رفح جنوب قطاع غزة، نحو مدينة غزة وشمالها، محملة بمواد إغاثية وغذائية ومياه شرب وأدوية ومستلزمات إسعافية.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ستقوم مجموعة من متطوعي الجمعية في محافظتي غزة والشمال باستقبال القافلة ومرافقتها لتوزيع المساعدات للمواطنين الصامدين في قطاع غزة».

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، حيز التنفيذ، الجمعة الماضية، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألفًا، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.