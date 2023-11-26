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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الصليب الأحمر الدولي تسلم 13 إسرائيلي وخمسة من حملة جنسيات أخرى في قطاع غزة.

وقالت تقارير إعلامية عبرية، إن الصليب الأحمر تسلم المحتجزين من شمالي قطاع غزة بعكس الأيام الماضية.

جاء ذلك في وقت أكّدت فيه مصادر صحفية، أنه لوحظ اليوم، حركة ملحوظة لعناصر الصليب الأحمر في شمال غزة، وتحديدا في المناطق الشرقية، في إشارة إلى احتمالية لوجود الأسرى هناك.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن الوفد الأمني المصري بدأ إجراءات تبادل الأسرى والمحتجزين بين حركة حماس وإسرائيل.

وتسود حالة من الترقب لإتمام تنفيذ المرحلة الثالثة من عملية تبادل الأسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي.

وعملية تبادل الأسرى التي أجريت منها مرحلتان سابقتان، تأتي في إطار هدنة إنسانية جرى التوصل إليها بفضل جهود مصرية وقطرية وأمريكية.

والهدنة دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة وتمتد لأربعة أيام، وتشمل وقفا شاملا لإطلاق النار، وسط آمال بتمديدها لمزيد من الأيام.