ضياء رشوان: حماس لم تأخذ أسرى فلسطينيون في مقابل الإفراج عن المحتجزين الأجانب

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إن «مصر استطاعت أن تنجو بأشقائها من دماء أخرى قد تسيل.. وخراب قد يتجدد في قطاع غزة» وذلك تعليقا على نجاح الجهود المصرية في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال واستئناف صفقة الهدنة من جديد.

وأكد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، أن مصر تبذل قصارى جهودها منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب، لافتا إلى نجاح المباحثات المصرية مع حركة حماس في زيادة عدد المفرج من المحتجزين الأجانب خارج اتفاق الهدنة.

ولفت إلى خروج 11 عاملا تايلانديا يوم الجمعة وكذلك 7 من الأجانب السبت منذ قليل، قائلا: «حركة حماس لا تعتبر هؤلاء منذ اللحظة الأولى أسرى لديها، ولم تأخذ أسرى فلسطينيون مقابل الإفراج عن المحتجزين الأجانب»، مشيرا إلى استمرار المساع المصرية من أجل تمديد الهدنة.

وأشار إلى وجود مؤشرات إيجابية حول تمديد فترة الهدنة في ظل حاجة جميع الأطراف إليها بالتوقيت الحالي، قائلا: «من الممكن أن نصل قبل انتهاء مدة الهدنة الحالية إلى مدد أكثر للإفراج عن باقي المحتجزين لدى حماس والأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال».

ولفت إلى دخول 7 شاحنات محملة بالوقود وحوالي 200 شاحنة منذ صباح السبت إلى جميع أرجاء قطاع غزة بما في ذلك مناطق الشمال والوسط، مشيرا إلى دراسة طرح الرئيس السيسي بشأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على نطاق دولي واسع حول العالم.

وتابع: «يجري الآن دراسة المقترح بعمق في دوائر صنع القرار حول العالم، والأيام المقبلة من المتوقع أن تشهد تطورات مهمة من الجانب المصري لتطوير الفكرة، أو الاستجابة للفكرة والدخول إلى حيز التنفيذ على مستوى العالم».