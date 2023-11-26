 في اتصال مع السيسي.. رئيس وزراء هولندا يشيد بجهود مصر للوصول إلى الهدنة الإنسانية بغزة - بوابة الشروق
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في اتصال مع السيسي.. رئيس وزراء هولندا يشيد بجهود مصر للوصول إلى الهدنة الإنسانية بغزة

مصطفى المنشاوي
نشر في: الأحد 26 نوفمبر 2023 - 9:09 م | آخر تحديث: الأحد 26 نوفمبر 2023 - 9:09 م

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من "مارك روته" رئيس الوزراء الهولندي، الذي أشاد بالجهود المصرية للوصول إلى الهدنة الإنسانية في القطاع، وفي هذ الإطار استعرض الرئيس العمل الجاري لتثبيت الهدنة وضمان نجاح عملية تبادل المحتجزين، إلى جانب الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وتنظيم عملية استقبال المساعدات الدولية ذات الصلة.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأنه قد اتفق الجانبان على أهمية تركيز الجهود في الوقت الجاري على تمديد الهدنة، مع العمل على التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، والتحرك العاجل لإدخال القدر المطلوب من المساعدات الإنسانية لإغاثة أهالي غزة، بما يمهد لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

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