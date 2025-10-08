رئيس وزراء بريطانيا يدفع لتطبيق سريع لاتفاقية التجارة بين بريطانيا والهند

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إنه يريد تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة والهند في أسرع وقت ممكن، حيث يسعى الاقتصادان الرئيسيان لتعزيز علاقاتهما، في الوقت الذي تمضى فيه الولايات المتحدة في تطبيق أجندة حمائية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن ستارمر قال اليوم الأربعاء في حديثه أمام وفود تجارية على الدرج الكبير لفندق قصر تاج محل في مومباي، إنه أصدر تعليماته لفريقه بالعمل سريعا لتطبيق الاتفاق الذي تم توقيعه مطلع هذا العام.

ويذكر أن ستارمر ونظيره الهندي ناريندرا مودي توصلا للصيغة النهائية لاتفاقية التجارة الحرة في يوليو الماضي، بعد مفاوضات شاقة استمرت 3 أعوام.

ويتواجد ستارمر في الهند هذا الأسبوع، في أول زيارة يقوم بها كرئيس وزراء للدولة الآسيوية، حيث يقود وفدا يضم أكثر من 100 من رجال الأعمال والأكاديميين ومن المعنيين بشئون الثقافة لتعزيز العلاقات التجارية بين الدولتين.