 مقتل 11 جنديا باكستانيا و19 مسلحا في اشتباك بشمال غرب البلاد بالقرب من الحدود الأفغانية
الأربعاء 8 أكتوبر 2025 12:10 م القاهرة
مقتل 11 جنديا باكستانيا و19 مسلحا في اشتباك بشمال غرب البلاد بالقرب من الحدود الأفغانية

بيشاور (باكستان) - أسوشيتد برس
نشر في: الأربعاء 8 أكتوبر 2025 - 11:38 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 أكتوبر 2025 - 11:38 ص

قال الجيش الباكستاني، إن قوات الأمن داهمت أحد مخابئ حركة طالبان باكستان بالقرب من الحدود الأفغانية قبل فجر اليوم الأربعاء؛ مما أدى إلى اندلاع معركة شرسة بالأسلحة النارية أسفرت عن مقتل 11 جنديا و19 مسلحا.

وأوضح الجيش، في بيان، أن العملية وقعت في مقاطعة أوراكزاي في إقليم خيبر بختوانخا المضطرب بشمال غرب البلاد.

ووصف الجيش، المتمردين القتلى بـ"الخوارج"، وهو مصطلح تستخدمه الحكومة للإشارة إلى المسلحين الذين تزعم أنهم مدعومون من الهند، بما في ذلك أعضاء حركة طالبان باكستان المحظورة وجيش تحرير بلوشستان.

وتتهم السلطات الباكستانية، نيودلهي منذ فترة طويلة بدعم الانفصاليين في بلوشستان ومقاتلي طالبان باكستان، وهو ما تنفيه الهند.

وفي بيان مقتضب، أعلنت طالبان باكستان مسئوليتها عن مهاجمة القوات في أوراكزاي.

