وزارة الرياضة: مجلس الزمالك مستمر ولا صحة لوجود استقالات فردية أو جماعية

أكد محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أنه لا صحة لما يتردد بشأن استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك، مشددًا على أن هذا الأمر لم يطرح من قريب أو بعيد.

وقال الشاذلي في تصرحيات إذاعية، إنه لم يتقدم أي عضو في مجلس إدارة الزمالك، سواء بشكل فردي أو جماعي، بطلب استقالة، ولم يتم الحديث مع الوزارة بخصوص هذا الموضوع نهائيًا.

وأضاف أن فكرة استقالة المجلس لا يوجد حولها أي "دخان أو نار"، ولم تُطرح داخل النادي أو خارجه، لافتًا إلى أن الاستقالة لها إجراءات قانونية واضحة ولا تكون بمجرد الكلام.

وأوضح الشاذلي أن ملف أرض نادي الزمالك لا جديد فيه حاليًا، وأن الأمر ما زال خاضعًا للتحقيقات، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم نادي الزمالك ومساندته في الفترة الحالية.