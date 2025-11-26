لاعب مانشستر سيتي: لن نفقد الثقة بعد هزيمتي ليفركوزن ونيوكاسل

أكد تياني ريندرز، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إنه لن يكون هناك أي ذعر أو فقدان للثقة عقب الخسارة المفاجئة للفريق أمام باير ليفركوزن أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن جوسيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، دفع ثمن إجراء 10 تبديلات على تشكيل الفريق في المباراة التي خسرها أمس بهدفين نظيفين على أرضه أمام ليفركوزن.

وأنهت هذه الخسارة سلسلة عدم الخسارة للفريق في مرحلة الدوري، ومع اقتراب مواجهة صعبة أمام ريال مدريد، أصبحت فرصهم في التأهل للمراكز الثمانية الأولى أقل وضوحا.

وكان هذا ثاني تعثر لمانشستر سيتي في ظرف أيام قليلة، بعد الخسارة أمام نيوكاسل في الدوري، ولكن لاعب خط الوسط ريندرز لا يرى سببا للقلق.

وقال اللاعب الهولندي :" بالطبع الأمر محبط، لكن لا ينبغي أن نفقد ثقتنا لأننا قدمنا أداء رائعا سابقا، وعلينا العودة لسلسلة الانتصارات، وذلك بأن نكون مستعدين للمباراة القادمة يوم السبت المقبل".

وأضاف :"ذهنيا يجب أن نكون في كامل جاهزيتنا. نعرف ما يمكننا فعله، وما أظهرناه من قبل. الأمر بأيدينا للقيام بهذا مجددا- لا تفقدوا الثقة لأن لدينا الكثير من الجودة في الفريق".

وأضاف :"لا ينبغي أن نشعر بالذعر الآن. بالطبع الخسارة مرتين على التوالي ليس بالأمر الجيد، ولكننا نعلم أن هناك الكثير من الفرص هذا الموسم، ويجب علينا أن نفكر في كل مباراة على حدة".