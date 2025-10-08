قال رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، إن لا خيار أمام حزب الله إلا تسليم سلاحه إلى الدولة، داعيا إياه إلى أن "يتعظ" من تجربة حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.

وأوضح جعجع، خلال حوار مع وكالة الصحافة الفرنسية، أنه "لا خيار لدى الحزب إلا أن يسلم سلاحه إلى الدولة اللبنانية، لأن ثمة دولة وهي أخذت القرار"، مشيرا إلى أنه "من المؤكد أن على حزب الله أن يتعظ مما يحدث حاليا مع حماس. هذا سبب إضافي لأن يسلّم سلاحه إلى الدولة في أقرب وقت ممكن. حرام إضاعة الوقت".

ورأى جعجع أن "مسئولي حزب الله يزايدون في الوقت الراهن" برفضهم تسليم سلاحهم إلى الدولة، قائلا: "لا أفهم كثيرا ما الذي يقومون به، وصراحة أكثر لم أفهم حرب الإسناد التي كان واضحا إلى أين ستصل (..) ولم أفهم 7 أكتوبر. على أي أساس قاموا بهذه الخطوات والى أين وصلوا؟".

ورأى جعجع، الذي يشغل حزبه أكبر كتلة في البرلمان اللبناني، وسبق له أن سلّم سلاحه إلى الدولة اللبنانية بعد مشاركته في الحرب الأهلية (1975-1990)، أن على السلطة ممثلة برئيس الجمهورية جوزيف عون والحكومة أن تظهر "حزما" أكبر في تطبيق حصر السلاح بيد الدولة.

واعتبر أن حزب الله بمعارضته تسليم السلاح "يضع نفسه خارج اللعبة السياسية وخارج القانون، ويجعل نفسه وكأنه متمرد على الدولة"، مضيفا "هذا أمر يضعف موقفه ولا يقويه".

وقرّرت الحكومة اللبنانية في أغسطس تجريد حزب الله من سلاحه، ووضع الجيش خطة من 5 مراحل لسحب السلاح، في خطوة سارع الحزب الى رفضها، واصفا القرار بأنه "خطيئة