 استشهاد طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة البيرة بالضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استشهاد طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة البيرة بالضفة الغربية

وكالات
نشر في: الأحد 26 نوفمبر 2023 - 7:47 ص | آخر تحديث: الأحد 26 نوفمبر 2023 - 7:47 ص

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد طفل برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة البيرة بالضفة الغربية.

وقالت الوكالة أن محمد رياض صالح (16 عاما) استشهد مساء السبت، متأثرا بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية في منطقة جبل الطويل بمدينة البيرة.

وكانت قوات الاحتلال أطلقت النار على محمد في منطقة جبل الطويل على مدخل مستعمرة "بساغوت" المقامة على أراضي المواطنين في مدينة البيرة، مضيفة أن القوات الإسرائيلية منعت طواقم الاسعاف من الوصول إليه، وقامت باعتقاله وهو مصاب.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد محمد".

وكان 4 فلسطينيين استشهدوا في وقت سابق من مساء السبت برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة إلى 237 فلسطينيا ومئات الجرحى فيما وصلت إلى الاعتقالات الى نحو 3 آلاف في مناطق مختلفة من الضفة.


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