وزير خارجية الدنمارك يبحث مع مسؤولين أمريكيين وضع جرينلاند

سيناقش وزير خارجية الدنمارك لارس لوك راسموسن مطالبات الولايات المتحدة في جرينلاند مع نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي فانس ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع أيضا أن تحضر وزيرة خارجية جرينلاند، فيفيان موتزفيلدت، الاجتماع.

وأشارت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن إلى أن فانس اتخذ قرارا في اللحظة الأخيرة بالحضور.

وصرحت فريدريكسن في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء جرينلاند ينس فريدريك نيلسن في كوبنهاجن أمس الثلاثاء بأن الاجتماع كان قد تم الاتفاق عليه بالفعل على مستوى وزراء الخارجية.

وأكد كل من فريدريكسن ونيلسن أن جرينلاند ليست للبيع ولا يمكن ضمها من قبل الولايات المتحدة.