أعلنت حركة المقاومة «حماس»، مساء اليوم الأحد، الإفراج عن أحد المحتجزين من حملة الجنسية الروسية، استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكتبت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»: «استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، وتقديراً للموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية، أفرجت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن أحد المحتجزين من حملة الجنسية الروسية».

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، حيز التنفيذ، الجمعة الماضية، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألفًا، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.