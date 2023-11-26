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نقل المحتجزين عبر معبر رفح لتسليمهم إلى الجانب الإسرائيلي

شيماء رزق
نشر في: الأحد 26 نوفمبر 2023 - 2:03 ص | آخر تحديث: الأحد 26 نوفمبر 2023 - 2:03 ص

رصدت عدسات الكاميرات لحظة انطلاق الحافلات التي تقل المحتجزين الإسرائيليين والبالغ عددهم 13، بالإضافة إلى 4 من تايلاند؛ لنقلهم عبر معبر رفح وتسليمهم إلى الجانب الإسرائيلي، بعد أن أجرت الأطقم الطبية المصرية الفحوصات الطبية الأزمة لهم.


ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل لها، وصول 13 إسرائيليا و4 من تايلاند أُفرج عنهم، ضمن المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين إلى معبر رفح.


وبعد تعثر في مفاوضات اليوم، نجحت مصر في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين بعد تعثرها لأسباب فنية.


وأكدت قناة «القاهرة الإخبارية» استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين كما كان مقررًا لها.


من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد محمد الأنصاري، إن «صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل، اليوم السبت، ستشمل الإفراج عن 33 طفلًا و6 نساء، من السجون الإسرائيلية».


وكتب في تدوينه عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء السبت، أن «صفقة التبادل تشمل الإفراج عن 8 أطفال و5 نساء، إضافة إلى 7 أجانب، من المحتجزين لدى حماس».


وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، تذليل العقبات التي واجهت صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل، عبر الاتصالات المصرية والقطرية.

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