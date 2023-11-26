 الهلال الأحمر الفلسطيني: دخول 100 شاحنة مصرية إلى شمال قطاع غزة بشكل مباشر اليوم - بوابة الشروق
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الهلال الأحمر الفلسطيني: دخول 100 شاحنة مصرية إلى شمال قطاع غزة بشكل مباشر اليوم

شيماء رزق
نشر في: الأحد 26 نوفمبر 2023 - 9:06 م | آخر تحديث: الأحد 26 نوفمبر 2023 - 9:06 م

قال متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل، إن كل ما يدخل لقطاع غزة من مساعدات إنسانية وإغاثية، يساهم في تخفيف الأوضاع الصعبة بالقطاع، نتيجة الحرب.

وثمن خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «حضرة المواطن»، تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على قناة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، دخول 100 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية، قادمة من مصر إلى شمال قطاع غزة، اليوم، في ظل الحاجة الماسة للمساعدات في هذه المنطقة، كما أنها تحتاج للمزيد في ظل توقف المستشفيات بالكامل، ومراكز الإيواء التي تحتاج أيضا إلى مساعدات غذائية ودوائية وغيرها.

وأشار إلى أن قطاع غزة بحاجة إلى مزيد من هذه الخطوات حتى يتمكن القطاع من العودة للحياة، وأن يكون هناك تمديد للهدنة، من أجل استمرار تدفق المساعدات الإنسانية وخروج المصابين إلى مستشفيات مصر بشكل أكبر، منوها بأن المنطقة الشمالية بحاجة إلى دخول الوقود وأن تكون هناك ضغوط في هذا السياق.

ولفت إلى أن هناك نقص بأدوية الأمراض المزمنة مثل الإنسولين، ومواد الإسعاف وتغيير الجروح، حتى لا تتعفن الجروح، وما زال الشيء الأساسي المفقود في شمال غزة هو الوقود من أجل عودة المستشفيات للعمل، فضلا عن الحاجة إلى الكوادر الطبية من الدول الشقيقة والصديقة؛ لمساندة زملائهم الذين أنهكوا نتيجة العمل المتواصل على مدار 50 يوما للحرب.

https://www.youtube.com/watch?v=vP8C_i2O6rk

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