رشا راغب: التدريب ليس رفاهية ولا وجاهه بل أصبح حاجة أصيلة وأساسي

قالت الدكتورة رشا راغب مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب، إن الأكاديمية الوطنية للتدريب مؤسسة حكومية لذا كان يظن البعض أنها ثابتة أو غير متغيرة ولكن لم يكن هذا الاعتقاد صحيحا، لأن تطوير الأداء والبرامج باستمرار أمر أساسي.

وأوضحت خلال انعقاد قمة التعليم التنفيذي على مدى يومين، بحضور ومشاركة عدد من ممثلى التعليم العرب والأجانب بجامعة اسلسكا الدولية، أن صعوبة برامج التدريب تتمثل فى عمل تصميم لكل برنامج تدريبي بحسب الفئة العمرية والوظيفية وموظف الدولة هو المستفيد من هذا التدريب كما أنه هو الأكثر احتياجا لنوع مختلف من التدريب، هناك ٣٤ نائب محافظ متوسط أعمارهم ٣٤ سنة تم تدريبهم فى الأكاديمية قبل توليهم مناصبهم، كما أن المعينين حديثا فى الجهات القضائية يدرسوا فى الأكاديمية ما يتم ربطه بطبيعة عمل كل منهم وبأهداف التنمية المستدامة.

وأكدت راغب أن العالم حاليا أصبح يدرك أن التدريب ليس رفاهية ولا وجاهه بل أصبح التدريب حاجة أصيلة وأساسية.

وركزت قمة التعليم التنفيذي على ثلاثة أعمدة رئيسية، هي بناء فهم الأعمال، والممارسات التجارية المستدامة، وعالم ما بعد التحول الرقمي، خاصة وأن هناك أكثر من 30 نشاطًا مختلفًا تم التخطيط لهم، بما في ذلك مناقشات مجمعة، وورش عمل، لتوفير المعرفة الغامرة وفرص فعالة للتعارف والتواصل بين الحضور.

من جهته، كشف الدكتور على المليجى رئيس مجلس أمناء جامعة اسلسكا، تفاصيل الاتفاق مع وزارة التخطيط على توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة والوزارة لتدريب ١٠ دفعات جديدة من موظفى الجهاز الإدارى، وسيتم توقيع الاتفاقية مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط خلال أيام.

من جهتها، أكدت الدكتورة نادية العارف رئيس جامعة اسلسكا أن ملتقى التعليم التنفيذي يقوم بالتركيز على محور التعليم والتعلم فى القرن ٢١ وهو تركيز ينصب على التعلم مدى الحياة، وأن الهدف من الملتقى هو تسليط الضوء على دور الموارد البشرية كعنصر حاسم فى التميز المؤسسى مشيرة إلى أن عالم اليوم يتسم بالديناميكية وعدم اليقين والتعقيد والغموض فى نفس الوقت.