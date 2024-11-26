حقق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي فوزًا مهمًا للغاية أمام مستضيفه شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 1-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على ملعب 20 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تقدم أورلاندو بيراتس مبكرًا عن طريق موهاو نكوتا في الدقيقة 5، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 27، فيما قلص شباب بلوزداد النتيجة في الدقيقة 66 من عمر المباراة.

بهذا الفوز حقق أورلاندو بيراتس أول 3 نقاط في المجموعة الثالثة ليأتي في المركز الثاني، خلف الأهلي المتصدر بفضل فوزه الكبير على ستاد أبيدجان الإيفواري.

ويلتقي الأهلي في الجولة الثانية مع أورلاندو بيراتس في جنوب إفريقيا، يوم السبت 7 ديسمبر المقبل، فيما يحل شباب بلوزداد ضيفًا على ستاد أبيدجان الإيفواري في اليوم ذاته.