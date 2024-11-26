الاحتلال يصعّد في لبنان قبل وقف إطلاق النار

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن الجيش يصعّد الضغط على لبنان قبل الإعلان عن وقف لإطلاق النار.

وأوضحت أن الجيش يهاجم في لبنان "أكبر عدد من الأهداف التي حددتها شعبة الاستخبارات العسكرية"، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وكانت القناة 13 الإسرائيلية قد أعلنت مساء اليوم الثلاثاء، بدء اجتماع المجلس الوزاري الأمني لبحث التصديق على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه سيتم إبلاغ واشنطن بالموافقة النهائية على وقف إطلاق النار بعد تصديق المجلس عليه، بحسب وكالة معا الإخبارية.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير صحفية في لبنان بأن واشنطن وباريس ستعلنان عند نحو الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، التوصّل لاتفاق وقف إطلاق النار بلبنان.

كما ذكرت تقارير إسرائيلية أن الرئيس الأمريكيّ جو بايدن، سيعلن التوصل لاتفاق، مساء اليوم، على أن يدخل الاتفاق حيّز التنفيذ، صباح غدا الأربعاء، بحسب وكالة معا الإخبارية.